Promozione, Marco Cappannelli lascia il Legino e approda alla Superba

Si prospetta un campionato di Promozione di alto livello. Dovrebbe essere inserita ancora nel Girone A, quello con squadre savonesi e genovesi, la Superba. Il club del nuovo allenatore Corrado Schiazza, ex della Sestrese e del Molassana, ha tesserato il forte centrocampista Marco Cappannelli.

Negli ultimi anni è stata una colonna del Legino. In casa verdeblù, intanto, non è ancora tempo di ufficialità. Club al lavoro per preparare il nuovo campionato, con le caselle del play e del portiere – Pastorino all’Albissole – da coprire.

Cappannelli vanta numerose esperienza in Eccellenza, tra Rapallo Rivarolese e Genova Calcio per citare le più recenti, e anche una cinquantina di gettoni in Serie D.

Un campionato, quello di Promozione, in cui il Savona vorrà fare la voce grossa e in cui, proprio come testimonia il colpo Cappannelli, tutte le squadre potranno contare su giocatori scafati e di livello e provare a mettere in difficoltà la corazzata biancoblù. Prima rivale sarà la Sestrese. Mentre l’ambizioso Angelo Baiardo, appena retrocesso dall’Eccellenza e affidato ad Alberto Mariani, dovrebbe essere inserito nel Girone B.

Ecco un’ipotesi su base territoriale del prossimo Girone A

1 Baia Alassio, 2 Pontelungo, 3 Ceriale, 4 Legino, 5 Savona, 6 Bragno, 7 Albissole, 8 Masone, 9 Praese, 10 Sampierdarenese, 11 Superba, 12 Finale, 13 Sestrese, 14 Serra Riccò, 15 Little Club James 16 San Cipriano.