Promozione, l’Albissole annuncia l’arrivo di Francesco Bonanni

Prosegue senza sosta il mercato dell’Albissole del nuovo mister Cristian Cattardico tra conferme e nuovi innesti.

L’ultimo in ordine di tempo è l’esterno destro di centrocampo classe 2005 Francesco Bonanni. Un profilo interessante come racconta il suo curriculum.

Convocato a più riprese dalla rappresentativa Under 17 LND con cui ha vinto la Shalom Cup. Nel 2024 anche la chiamata dell’Under 19 ligure.

In prima squadra, ha giocato per due stagioni nel Celle Varazze mentre in Serie D ha indossato anche se per poche partite le casacche del Vado e dell’Albenga.