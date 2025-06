Albenga. Tassello importante in attacco per il Pontelungo in vista della prossima stagione: arriva la riconferma di Andrea Rocca.

Il classe 1994 ha chiuso l’ultima stagione con 10 reti all’attivo, risultando determinante per la conquista dei playoff da parte della formazione allenata da mister Zanardini.

Notizia di ieri, invece, le riconferme di Lorenzo Alizeri e Michelangelo Pollero.