Promozione, altra giornata di conferme per Pontelungo e Bragno

Proseguono la costruzioni delle rose in vista della prossima stagione.

In Promozione, il Pontelungo ha ufficializzato le conferme di Anes Chariq, attaccante classe 1999, e Gabriel Ghiozzi, portiere classe 2002. Chariq, si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva con il Pontelungo. Ghiozzi sarà invece al via del suo terzo campionato in maglia granata.

Nella medesima categoria, arriva la seconda conferma per il Bragno di mister Flavio Ferraro: resta in biancoverde il terzino classe 1999 Matteo Esposito.