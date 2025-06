Promettevano soldi facili su internet: andorese truffato per migliaia di euro. I carabinieri denunciano 5 persone

Andora. I carabinieri della compagnia di Alassio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona 5 persone dimoranti nel centro Italia, ritenute a vario titolo ed in concorso fra loro responsabili del reato di truffa in danno di un cittadino, mediante il raggiro del falso investimento finanziario.

La vicenda inizia negli ultimi giorni del 2024, quando la vittima si è presentata alla stazione carabinieri di Andora per denunciare che, tramite Facebook è stato attirato in un gruppo Whatsapp con il convincimento di facili e rapidi guadagni, mediante investimenti finanziari su piattaforma di trading on line rivelatasi poi falsa.

Nel giro di poco tempo, l’ignaro “investitore” ha versato diverse migliaia di euro, illuso da apprezzabili guadagni che stava realizzando. Quando poi ha chiesto di riscuotere i profitti generati e rientrare del capitale investito, i sedicenti brokers finanziari sono spariti nel nulla e solo allora, purtroppo, la vittima si è resa conto di essere stata raggirata ed aver perso tutto il capitale investito, quantificato in decine di migliaia di euro.

I carabinieri di Andora hanno fin da subito svolto accurate indagini che hanno permesso di ricostruire i vari contatti tra vittima e truffatori, oltre che a ripercorrere il flusso del denaro, riuscendo a risalire agli intestatari dei conti correnti, già svuotati, e quindi ad identificare i 5 malfattori che hanno operato in concorso tra loro.

COME FUNZIONA LA TRUFFA

La truffa dei facili guadagni attraverso investimenti finanziari è ormai particolarmente diffusa, grazie ad annunci promettenti sui diversi social network, anche con modesti impegni iniziali che fanno ritenere il rischio contenuto. I malviventi illudono poi le vittime cadute nella trappola, facendogli vedere guadagni inesistenti attraverso false piattaforme di trading on line ed inducendoli così ad incrementare le somme investite, abbagliate dai profitti che credono di aver conseguito.

Tuttavia quando i malcapitati investitori cominciano poi a chiedere il trasferimento sui loro conti delle somme guadagnate, i truffatori si negano, bloccano le utenze delle vittime, che a quel punto realizzano che quei guadagni erano solo uno sfuggente miraggio.

PREVENZIONE TRUFFE

L’Arma dei Carabinieri è sempre attiva nel contrasto e nella prevenzione delle truffe tramite mirate attività d’indagine, incontri con la cittadinanza e campagne informative, anche nei confronti delle fasce deboli. L’invito, pertanto, è sempre quello di non lasciarsi incantare in alcun modo dagli annunci di guadagni facili su internet e, se caduti vittime di una qualsiasi truffa, comunque rivolgersi alle Stazioni Carabinieri capillarmente presenti sul territorio per denunciare l’accaduto.