Prima Categoria, ufficiale: la Veloce presenta Alessio Salis

Giugno infuocato per la Veloce che, a cadenza quasi giornaliera, costruisce mattone dopo mattone la squadra in vista del ritorno in Prima Categoria dopo la vittoria del campionato. Il presidente Sanguineti e il ds Cosentino hanno ufficializzato Alessio Salis. Il centrocampista centrale è reduce dall’esperienza vincente con il Savona. In precedenza, sempre in Prima Categoria, una stagione con i fiocchi alla Vadese, culminata con la semifinale playoff. Salis, classe 1990, ha vestito i colori di diverse squadre della nostra provincia tra cui quelle del Savona in Serie D, Villacidrese in Serie C2, Cairese, Albisola e Legino.

Il comunicato

Unitamente a tutto il Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910, il Presidente Francesco Sanguineti è lieto di annunciare di aver concluso per la prossima stagione sportiva 2025/26 l’accordo con Alessio Salis. Fresco reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria, come noto, Alessio è giocatore dal carisma e dalla carriera straordinarie. Al neo acquisto la Società porge il più sentito bentornato a casa con l’augurio di un campionato da assoluto protagonista con la storica maglia granata. Al contempo la FBC Veloce 1910 ringrazia sentitamente il FBC Savona 1907 per la fattiva collaborazione prestata al trasferimento.