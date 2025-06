Ppi Albenga, Foscolo (Lega): “Ok apertura h24, ma pronto soccorso Santa Corona non deve essere depotenziato”

Ponente. “Atteso che sia corretto razionalizzare i servizi in un’ottica di maggiore efficienza e di miglioramento del servizio sanitario per l’utenza, la collaborazione tra gli ospedali di Pietra Ligure ed Albenga è fondamentale. Entrambi devono e possono crescere in sinergia e non certo in concorrenza o in danno di uno nei confronti dell’altro”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo sulla nuova organizzazione sanitaria dell’emergenza-urgenza nel ponente savonese. Una presa di posizione che arriva dopo quella dell’amministrazione comunale di Pietra Ligure.

“Come ribadito in aula dal presidente Marco Bucci e dall’assessore competente, Regione Liguria si sta attivando per la deroga nei mesi estivi per il Ppi a 24 ore del Santa Maria di Misericordia di Albenga. Un’ulteriore risposta concreta per il nostro territorio, ma il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure non va toccato ed essendo un DEA di II livello non deve essere depotenziato perché non si può rischiare che lavori in maniera ridotta”.

“In tal senso, sono allo studio alcune ipotesi organizzative e percorsi assunzionali utili a rendere concretamente attuabile l’ampliamento dell’apertura del Ppi di Albenga da 12 a 24 ore, che verrà realizzato per rafforzare l’intero settore dell’Asl 2 Savonese dell’emergenza/urgenza”.

“Pertanto, la Lega ha presentato un’interrogazione al fine di conoscere, nel dettaglio, quali saranno tali modelli organizzativi e nuove assunzioni per ampliare l’apertura del PPI di Albenga in sinergia, e non certo in concorrenza o in danno, con il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure”.