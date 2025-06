Poste, crescono i pacchi consegnati dai portalettere nel savonese

Savona. Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati dai portalettere in provincia di Savona

Il Gruppo, guidato dall’Ad Matteo Del Fante, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024: “Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione”.

E la tendenza, evidente in tutta Italia, ha fatto registrare anche nel savonese numeri record nel primo trimestre dell’anno, con un incremento del + 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando Savona al primo posto in Liguria e al terzo a livello nazionale.

“Capillarità, efficienza della distribuzione e continua trasformazione della rete logistica di Poste Italiane, che in provincia di Savona è composta da 11 tra Centri e presidi di distribuzione, supportata da una flotta di 200 mezzi, di cui circa un terzo interamente green o a basso impatto ambientale, sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo”.

Oltre alla logistica tradizionale, “la distribuzione può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 18000 punti di ritiro (attività commerciali) di cui 123 nella provincia savonese. Attraverso Punto Poste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini”.