Porta a porta, una residente: “I gabbiani spargono la spazzatura per strada, una bella cartolina per quei pochi turisti che vengono qui”

Savona. Con la nuova raccolta differenziata in centro città con svariati sacchetti della spazzatura sono fuori posti sul marciapiede fuori dagli esercizi commerciali.

I gabbiani fanno la spesa, requisiscono i sacchetti che trovano e diventano molto aggressivi.

Ritengo che con l’arrivo dell estate aumenteranno in modo smisurato i volatili e la spazzatura sparsa in strada e sara una gran bella cartolina per quei pochi turisti che vengono qua da noi perciò la vedo una scelta sbagliata.