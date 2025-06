Porta a porta Savona: si parte il 30 giugno nei quartieri di Levante, dal 14 luglio a Ponente

Savona. Nelle scorse ore, a valle dei confronti con il Comune delle ultime settimane, Seas ha mandato il report conclusivo dei sopralluoghi fatti per il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Su 1.800 condomini interessati al servizio circa 750 hanno trovato la soluzione per il posizionamento dei contenitori nelle proprie pertinenze, come previsto dal proprio Regolamento Comunale.

Circa 350 stabili non hanno, invece, individuato lo spazio all’interno delle proprie pertinenze e non hanno nemmeno adeguato spazio esterno per i mastelli individuali. Per questi, pur con riserva di ulteriori verifiche circa l’individuazione di spazi interni condominiali (come previsto dal Regolamento), Seas propone di collocare contenitori condominiali su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del rispettivo portone.

La collocazione di contenitori condominiali su spazio pubblico comporta una minore occupazione del suolo rispetto a oggi: infatti, a fronte di 5.500 cassonetti che oggi occupano 6mila metri quadri, il nuovo sistema prevederà un’occupazione di circa 1.400 metri quadri. Seas sta provvedendo alla consegna a tutti i condomini dei relativi contenitori con chiave, cominciando già a posizionarli su suolo pubblico.

Ad esempio, a Villapiana oggi esistono 25 isole ecologiche stradali per un totale di 600mq che verranno sostituite da contenitori che occupano 370 mq e conseguentemente 230 mq vengono liberati. O, ancora, in corso Vittorio Veneto, tra Letimbro e via Saredo, a fronte di 15 isole ecologiche per un totale di 360mq occupati, ci saranno contenitori condominiali che occupano circa 310 mq.

Seas prevede di iniziare il servizio il giorno:

– Lunedì 30 giugno nella zona di Levante (tra il Letimbro e il confine con Albissola)

– Lunedì 14 luglio nella zona di Ponente (tra il Letimbro e il confine con Vado e Quiliano)

– Lunedì 28 luglio Case Sparse (tutta la zona a nord che verrà meglio definita)

Il Comune ha preso atto della comunicazione di Seas, nei prossimi giorni emetterà la relativa ordinanza per sancire quanto sopra previsto.

“Il lavoro svolto – dice Stefano Valle, amministratore delegato di Seas – è stato finalizzato all’individuazione della migliore soluzione per ogni realtà condominiale, prendendo in considerazione le singole necessità e sempre senza perdere di vista le necessità logistiche del servizio. Abbiamo sempre agito nel rispetto delle previsioni normative e del piano industriale. Il lavoro non si ferma qui, ma anche dopo l’avvio del servizio continueremo a confrontarci con amministratori e condomini in ottica di continuo miglioramento ed affinamento del servizio per ridurre al minimo le criticità. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la costante collaborazione finalizzata al raggiungimento di queste fasi finali dello start-up. Un grazie anche agli amministratori di condominio che si sono fatti parte attiva in questi ultimi mesi di sopralluoghi”.

“È accaduto ciò che abbiamo detto fin dall’inizio – dichiarano il sindaco Russo e l’Assessore all’Ambiente Barbara Pasquali – lavorando con i cittadini per migliorare il piano industriale approvato a suo tempo: l’imponente lavoro effettuato da Seas in questi mesi è stato proficuo perchè ha consentito di affrontare e risolvere le problematiche derivanti dall’adattamento del sistema ai casi concreti. Voglio ringraziare i tecnici di Seas ma anche gli amministratori e i cittadini che hanno collaborato per trovare le soluzioni migliori. È la ulteriore dimostrazione che il dialogo costruttivo è sempre utile. Sappiamo però che il lavoro non è concluso perché il sistema del porta a porta richiede un constante monitoraggio e adattamento che si può perfezionare solo in corso d’opera. Quindi il dialogo costruttivo dovrà proseguire principalmente da parte di Seas ma anche da parte della Amministrazione”.