Porta a porta Savona, ristoratori della Darsena furiosi: “Dobbiamo tenerci la spazzatura nel locale fino alla sera, un disastro”

Savona. I ristoratori della Darsena a Savona sono furiosi per l’ultimo cambiamento del servizio di raccolta rifiuti legato all’introduzione del porta a porta: “Dobbiamo tenerci la spazzatura dentro al locale tutto il giorno. Finchè ci sono i cassonetti stradali riusciamo a buttare via alcuni scarti, ma così siamo costretti a lavorare con i rifiuti all’interno del ristorante, viene voglia di chiudere tutto“.

“Ad esempio io ho un locale di 60 metri quadrati – spiega la titolare della Trattoria Reale -, ho già i bidoni, se in più devo tenere le scatole del pesce e l’umido, se vengono i Nas?”. Il tentativo di contattare il Comune non è andato a buon fine: “Si rimbalzano tra un assessore e l’altro, ci viene detto di mandare mail ma non sappiamo a chi scrivere“.

“Sea-s non ha fatto nessun sopralluogo – prosegue – non sappiamo come fare, per noi è un problema. Con 30-40 gradi come possiamo tenere l’umido, con la quantità di scarti di pesce che produciamo?”

La richiesta che arriva dai titolare degli esercizi pubblici della Darsena è avere un’isola ecologica riservata: “I bidoncini li possiamo esporre solo alla sera, altrimenti rischiamo una multa di 250 euro. La soluzione potrebbe essere avere dei cassonetti con chiave dove possiamo conferire rifiuti solo noi. Tra l’altro ci hanno fatto i complimenti per come differenziamo”, conclude.