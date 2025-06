Porta a porta Savona, i gruppi di maggioranza: “Vaccarezza interviene solo quando fiuta l’aria di campagna elettorale”

Savona. “Ancora una volta, il consigliere regionale Vaccarezza interviene sulla città di Savona solo quando fiuta l’aria di campagna elettorale. Lo fa con toni scomposti, mistificando la realtà e attaccando un progetto – quello della raccolta porta a porta – che è stato impostato dall’amministrazione in carica nel 2021. Il cosiddetto “piano Contarina”, alla base del nuovo sistema di raccolta rifiuti, è stato infatti approvato sotto l’amministrazione di centrodestra, ed è stato ereditato da questa amministrazione, che sta lavorando assieme a Sea-S per trovare soluzioni più flessibili e concrete per i cittadini, come l’uso dei bidoni condominiali”. Così i gruppi consiliari di maggioranza rispondono alle dichiarazioni del consigliere regionale Angelo Vaccarezza sul porta a porta.

“Vaccarezza finge di non sapere che, in moltissimi condomini – proseguono -, sono già state trovate soluzioni condivise che prevedono l’uso dello spazio pubblico per il posizionamento dei bidoni, proprio per rispondere in modo pratico alle esigenze delle realtà abitative più complesse. Ancora più surreale è la polemica sul presunto pagamento del suolo pubblico: si tratta di una fake news già ampiamente smentita da comunicati ufficiali e che il centrodestra continua irresponsabilmente a rilanciare. Il suolo pubblico per i bidoni condominiali non si paga. Aspettiamo che Vaccarezza porti avanti questa battaglia anche a Loano – comune del quale Vaccarezza è stato a lungo amministratore e dove risiede il suo storico bacino elettorale – dove vige un sistema misto con il porta a porta fuori dal centro. Una soluzione simile a quella in via di realizzazione anche a Savona, come accade in buona parte della provincia”.

“Ci stupisce che chi ha sostenuto quel modello, oggi lo attacchi solo perché adottato da un’amministrazione diversa. E ci chiediamo dove fosse Vaccarezza quando il sistema è stato impostato e approvato dalla giunta precedente. Più che una proposta, la sua è una mossa pre-elettorale. I savonesi meritano, concretezza, rispetto e lealtà, non slogan vuoti lanciati da chi, probabilmente, attende ancora una telefonata da Roma o Genova per sapere chi dovrà candidare come sindaco di Savona”.