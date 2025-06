Pontinvrea, il sindaco Camiciottoli: “Stop a tutti i progetti per la realizzazione di nuovi parchi eolici”

Pontinvrea. “Al di là di fantomatici comitati, la posizione della maggioranza di Pontinvrea sulla realizzazione di nuovi parchi eolici sul territorio comunale e limitrofo è chiara ed è già stata espressa con una prima delibera del consiglio comunale su proposta del Sindaco Camiciottoli, da sempre in prima linea per quanto riguarda il preservare la salute pubblica e l’impatto ambientale (basti pensare alla lunghissima battaglia contro la discarica di Fossa di Lavagnin)”. Così, in una nota, il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

Spiega il primo cittadino: “Ho appreso della nascita di un comitato dalle righe di un giornale che titolava Parchi eolici a Pontinvrea, in Comune regna il silenzio. Mi preme evidenziare con rammarico due cose – . La prima è che il consiglio comunale di Pontinvrea, su proposta del sottoscritto, già in data 3 settembre 2024 con delibera n. 26/2024 approvava un ODG con il quale diceva NO alla realizzazione di nuovi parchi eolici sul territorio comunale”.

“Quindi, se i cittadini legittimamente decidono di creare un comitato per una cosa così importante, e se questo comitato è trasparente (dico questo perché la richiesta di non scrivere i nomi degli appartenenti al comitato mi è sembrato quanto meno strana), mi troveranno e troveranno tutta la maggioranza dalla loro parte. Siamo pronti ad incontrarli e fare quadrato insieme a loro”, aggiunge.

Sottolinea Camiciottoli: “Altra cosa è se qualcuno vuole utilizzare questa partita per attaccare la maggioranza nascondendosi dietro alla parola comitato, tanto da non metterci neanche la faccia. Già da lì si vede la credibilità che possono avere. La seconda cosa è per il giornale che, in modo inconsueto, pubblica l’articolo senza chiedere la posizione del Comune: quantomeno scorretto, ma in questi anni ci abbiamo fatto l’abitudine”.

Camiciottoli anticipa inoltre un nuovo passaggio istituzionale: “Venendo invece al prossimo consiglio comunale, ho preparato un nuovo ordine del giorno che proporrò all’assemblea pontesina, molto più puntuale, che riporti l’attenzione sullo scempio che si sta portando avanti in nome dell’energia rinnovabile. In questi mesi mi sono confrontato con il coordinamento nazionale dei Sindaci italiani e ho riscontrato come il problema dei nuovi parchi eolici sia sentito in tutta Italia, tanto da convincere il coordinamento a redare alcuni emendamenti da sottoporre al Governo. Quindi ribadisco il NO convinto della mia amministrazione alla realizzazione di nuovi parchi eolici sul territorio di Pontinvrea e, con il passaggio in consiglio comunale dell’ODG in oggetto, lo ribadiremo in modo puntuale e concreto”, conclude Camiciottoli.