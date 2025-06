Ponti di Cairo, demolito il vecchio bypass dei Chinelli. Per l’Italia 61 ancora un mese di lavori

Cairo Montenotte. Il ponte che conduce in località Chinelli, a Cairo, non c’è più. E’ stato demolito l’impalcato della vecchia struttura e, come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione, “entro la settimana verranno anche ultimati i lavori di somma urgenza sul muro di sostegno che consente l’accesso all’area di cantiere. A quel punto sarà finalmente possibile, a breve, accogliere l’impalcato metallico del nuovo ponte, dando il via alla fase successiva dei lavori”.

Per far sì che il cantiere non venga prolungato troppo, creando ulteriori disagi ai cittadini, “abbiamo chiesto ufficialmente che si lavori anche il sabato, ed è atteso a breve un cronoprogramma aggiornato”, aggiunge Ghione.

Inoltre, secondo la Commissione Consiliare Lavori Pubblici che si è svolta a fine maggio, “in merito al Ponte Italia ’61 è stato confermato l’obiettivo di ultimazione entro metà luglio 2025 (condizioni meteo permettendo). L’impresa ha assicurato un’intensificazione delle attività, con lavorazioni anche nei fine settimana. L’Amministrazione, come ribadito in Commissione, monitora quotidianamente l’andamento dei lavori e manterrà la massima fermezza per fare rispettare i tempi”, conclude l’assessore.