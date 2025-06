Ponte 2 giugno, Schiappapietra: “Nonostante il maltempo di ieri spiagge e ristoranti occupati al 70%. Dati confortanti”

Provincia Savona. Il ponte appena concluso, quello che ha compreso la festività del 2 giugno, è stato il primo che ci ha affatto assaporare l’estate.

Lettini, ombrelloni e sdraio erano ufficialmente pronti per essere presi da assalto da residenti e turisti.

E se nella giornata di sabato 31 maggio il sole ha fatto da padrone nel cielo della nostra provincia (con temperature che hanno toccato punte di 27º gradi), con le spiagge sono state la meta preferita da chi ha scelto di passare questi tre giorni in Liguria, domenica 1 giugno le nuvole hanno iniziato a rovinare questo primo fine settimana che sembrava essere il preludio alla stagione estiva.

Maltempo che poi ha dato la sua stoccata finale lunedì 2 giugno, costringendo così i turisti ad un rientro anticipato.

“Sabato e domenica abbiamo lavorato bene, tutto l’indotto (spiagge, ristoranti e hotel) ne ha tratto vantaggio – spiega Enrico Schiappapietra, presidente provinciale del Sib- Bagni Marini – poi lunedì invece c’è stato poco e niente”.

”La nostra attività è meteoropatica per cui siamo legati al tempo, ma non ci possiamo lamentare c’è stata un’occupazione delle attività che si è aggirata intorno al 60/70%. Sono numeri importanti considerando il fatto che ancora l’estate non è iniziata”, conclude.