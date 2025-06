Ponte 2 giugno, numeri importanti per i pronto soccorso della nostra provincia. Pietra Ligure +20% degli accessi rispetto al 2024

Savona/Pietra Ligure. E se il fine settimana lungo del 2 giugno ha portato abbastanza fortuna (nonostante il maltempo) ai ristoranti, alle spiagge (pieni al 70%) e agli alberghi (con le camere piene al 93%) della nostra riviera altrettanto non si può dire per i due pronto soccorso della nostra provincia.

Dal 30 maggio al 2 giugno gli accessi al pronto soccorso del San Paolo di Savona sono stati 623, numero in linea se raffrontato con quello del 2024. Mentre per il pronto soccorso di Pietra Ligure gli accessi sono stati 554, dato che ha fatto segnare un incremento del 20% rispetto al 2024 (quando gli accessi erano stati 463).

Se da una parte, per quanto riguarda Savona, il numero dei turisti non ha impattato sugli accessi, discorso diverso va invece fatto per il Santa Corona i cui corridoi del pronto soccorso sono stati “meta” di molti foresti. Va però detto, per onore di cronaca, che quest’anno il 2 giugno è caduto di lunedì permettendo un fine settimana più lungo rispetto a quello del 2024, dove la Festa della Repubblica era di domenica.

Per entrambi i pronto soccorso c’è da tenere in considerazione che gli anziani, complice i primi caldi, hanno sicuramente una percentuale importante degli accessi. I primi caldi (e improvvisi) spesso acutizzano le sintomatologie di alcune patologie croniche, soprattutto negli anziani che hanno equilibri fragili.

Va anche sottolineato che ci sono stati tanti accessi al pronto soccorso per patologie gastrointestinali, dovute alle prime giornate calde (anche se poi è arrivata la pioggia). Gli sbalzi di temperatura hanno invece portato a febbre alta e sintomatologie simili a influenze invernali, gli accesi al pronto soccorso anche in questo caso hanno fatto registrare numeri significativi.