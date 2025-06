Polizia locale, a Carcare l’amministrazione al lavoro per associare il comando con quello di Cairo

Carcare. Un comando di Polizia locale associato e condiviso con il Comune di Cairo. È ciò che sta pensando di costituire la giunta guidata dal sindaco Rodolfo Mirri, nell’ottica di ottimizzare le risorse umane.

Il sindaco non entra nel merito delle ultime e recenti polemiche da parte dei cittadini sull’operato del suo comando, ma spiega: “L’Amministrazione Comunale di Carcare si è posta come obiettivo primario quello di efficientare e migliorare i servizi resi ai cittadini e, per fare ciò, ha inteso, innanzitutto, partire da una riorganizzazione della struttura interna, della cosiddetta “macchina comunale”, volta ad ottimizzare le risorse già presenti e a programmare le future giuste assunzioni – commenta il primo cittadino – Il Segretario Comunale ha già ricevuto in tal senso esplicito mandato dalla Giunta e lo stesso Consiglio Comunale ha fornito gli indirizzi per procedere a modificare la struttura”.

“Proprio nell’ambito di questa riorganizzazione, l’Amministrazione di Carcare ritiene importante attenzionare i servizi a stretto contatto con la cittadinanza per fornire supporto e, nello specifico caso della Polizia Locale, per garantire una maggiore presenza sul territorio: a tal fine, in un’ottica di collaborazione tra Enti e di sinergie fra le varie forze, vi è l’intenzione di creare un unico Comando di Polizia Locale con il Comune di Cairo Montenotte, una nuova realtà che vuole garantire un miglioramento della quantità e della qualità del servizio, come era indicato nel nostro programma elettorale. Negli anni, questa partnership, che a suo tempo era già stata attuata tra i due comuni, aveva consentito una gestione condivisa”.

“La volontà è quella di riattivare questo percorso di collaborazione, nel rispetto del principio di cooperazione tra Enti della Pubblica Amministrazione e dell’efficienza dell’azione amministrativa. Siamo certi che questa sinergia potrà portare benefici concreti ai nostri territori, assicurando un servizio di sicurezza e ordine pubblico sempre più efficace e coordinato”, conclude Mirri.

Più cauto il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini: “Confermo la proposta e il fatto che con il collega Mirri si sia aperto un confronto su questo tema. Non escludiamo la possibilità di attuare questo progetto in futuro ma ad oggi non siamo in grado di definire nè i tempi nè le modalità. La nostra Polizia locale ha visto recentemente l’arrivo di due agenti e di un nuovo comandante, il gruppo è giovane e deve fare un rodaggio che gli permetta, magari, di creare una realtà più grande e associata”.