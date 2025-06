Pirates, missione compiuta: il successo sui Lions Bergamo vale la permanenza in IFL

Albisola Superiore. Ci sono volute undici giornate per far segnare i Pirates nel primo quarto, anzi addirittura nei primi 5 secondi, grazie ad una “big play” del solito immancabile Andrea Fiammenghi, con un TD return sul kick off di Bergamo.

Che sarà un playout in discesa per i Pirates lo si intuisce dopo il primo drive d’attacco dei giovanissimi Lions Bergamo, infatti primo deep pass del QB import Butterfield e subito intercetto del DB Leidi.

Il primo tempo a senso unico finirà 17-0 e nella ripresa entrambe le franchigie abbasseranno il ritmo, un po’ per il caldo umido che domina il Pirates Field, un po’ perché nei primi 2 drive pirata arriveranno altrettanti 2 field goal del cecchino Gregorini che sigilleranno il risultato sul tabellone a favore Pirates per 23-0.

Offense ligure che frena un poco la pressione e giovane defense orobica che concede sempre poco.

Il tanto atteso spareggio salvezza, quello che in quasi tre ore ti faceva giocare gli ultimi otto mesi della tua vita sportiva, si concluderà 31-6 per il team di Albisola e regalerà così la permanenza in IFL ai liguri.

Da Bruno a Bologna e Benedetti in difesa, ai vari Longato, Festuccia e Burato in attacco, tutti i ragazzi in “total blue” in campo ieri hanno dato il massimo, sapendo di avere sulle spalle un’intera regione da rappresentare.

Per i Lions Bergamo, con un futuro luminoso d’innanzi a loro, con una batteria di giovani davvero interessanti, tra tutti Zani in attacco e Moscato in difesa, siamo sicuri sia soltanto un arrivederci sul palcoscenico della IFL.

Per i pirati che in questo playout schieravano il sesto QB di stagione, lo statunitense Austin Albericci (chissà con un QB titolare dove sarebbe arrivare la franchigia del presidente Giacchello), finalmente arriva il meritato riposo, prima di iniziare, anzi ricominciare, questa volta nei giusti tempi, una nuova, fantastica stagione nella massima divisione italiana del football americano.

“Buona estate a tutti i pirati quindi e un buon riposo ai tanti tifosi che hanno riempito il Pirates Field di Albisola Superiore in questa bellissima, sfiancante prima season IFL dei Pirates 1984” è il messaggio della dirigenza della società.