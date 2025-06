Pietro Carella e il Legino: una presidenza che dura da 40 anni premiata al Gran Galà del Calcio

Un riconoscimento prestigioso alla vigilia di una settimana simbolo per il Legino, quella conclusiva del torneo Nando Cogno. Il presidente dei verdeblù Pietro Carella è stato premiato a Roma in occasione del Gran Galà del Calcio per i suoi 40 anni di presidenza alla guida del Legino.

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente FIGC Gabriele Gravina e da Giancarlo Abete, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti.

Sabato 7 giugno il Ruffinengo di Legino si vestirà a festa per le premiazioni della 42^ edizione, a proposito di longevità, del Cogno, manifestazione giovanile simbolo del club e della nostro provincia. Ospite d’onore sarà Stephan El Shaarawy. Il calciatore della Roma aveva mosso i primi passi proprio sull’allora polveroso impianto leginese prima di spiccare il volo verso la Serie A via Genoa. Il calciatore torna sempre volentieri dove tutto cominciò e tra le diverse presenze al momento culminante della manifestazione rimane nella memoria l’abbraccio del 2022 con Dionigi Donati, il suo primo mister scomparso poi l’anno seguente.

Tra le note liete di questa stagione per il Legino del presidente Carella, il premio valorizzazione giovani nel campionato di Promozione. Un risultato importante per un club che è ormai da anni il principale settore giovanile del comune di Savona.