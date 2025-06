Pietra Ligure si prepara ai 500 anni dal miracolo di San Nicolò

Pietra Ligure Fervono i preparativi per una celebrazione storica, i 500 anni dal miracolo di San Nicolò (1525), patrono della cittadina pietrese pronta a regalare uno vero e proprio spettacolo martedì 8 luglio, dalle ore 23.00: uno spettacolo emozionante tra fuochi d’artificio, musica e giochi di luce mozzafiato.

“Luci, suoni e suggestive coreografie… Siamo pronti a illuminare il cuore di tutti con un’emozione che attraversa i secoli. Un anniversario straordinario merita una celebrazione indimenticabile!” il messaggio lanciato sui social dal vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembado.

“Il 2025 sarà un anno contrassegnato da un anniversario molto importante per Pietra Ligure: i cinquecento anni del Miracolo di San Nicolò (1525), cui si aggiunge anche quello dei quattrocento anni della Battaglia contro il Ducato di Savoia (1625). Due eventi storici, la fine della peste e la vittoria di La Pietra contro le milizie sabaude durante la guerra tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova, fondamentali per la storia e l’identità di Pietra Ligure” aveva ricordato il sindaco Luigi De Vincenzi, anche in occasione della mostra “1525-1625 Pietra in Arte: la Peste e la Battaglia” del pittore pietrese Giacomo Ghiraldo.

Intanto, torna anche il Family Experience: “Oltre trenta esperienze per vivere il territorio a 360 gradi!”. Un progetto che rientra nell’offerta turistica integrata promossa dall’amministrazione comunale di Pietra Ligure ai propri ospiti nell’estate 2025. Un format cresciuto e apprezzato, che presenta un pacchetto di visite guidate, escursioni tra mare, natura e sapori locali per scoprire il meglio di Pietra Ligure e dintorni.

Le attività si possono prenotare su visitpietraligure.it (dove è inserito il programma dettagliato) e presso l’Experience Point, via Matteotti, aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00.

E nel calendario di manifestazioni estive, oltre al Teatro Moretti Off con gli spettacoli in piazza San Nicolò, non mancheranno giochi e divertimento per i più piccoli: tra le iniziative che hanno preso il via, infatti, la tradizionale rassegna “Bimbingioco”.

Spazio poi alla musica e ai concerti all’aperto (QUI TUTTI GLI EVENTI).