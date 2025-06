Pietra Ligure, sbatte con l’auto nello spartitraffico di una rotonda: anziano in ospedale

Pietra Ligure. Incidente stradale questa mattina a Pietra Ligure in viale Riviera.

Secondo quanto appreso, intorno alle 8 e 40, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento (forse un malore), andando ad impattare contro lo spartitraffico di una rotonda.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, la persona alla guida della vettura, un signore anziano, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, non sarebbe in gravi condizioni.