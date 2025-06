Pietra Ligure, pronto l’annuncio di Andrea Moraglia come nuovo allenatore

Pietra Ligure. Si sono sciolte le riserve e il messaggio di addio della Sanremese toglie ogni dubbio. Sarà Andrea Moraglia il nuovo tecnico del Pietra Ligure. Dopo un’esperienza nel settore giovanile dei matuziani, Moraglia verrà accompagnato dal collaboratore Modestino Feliciello nella sua nuova avventura. Nella scelta dei biancocelesti influisce senz’altro il rapporto che i due tecnici hanno con Luca Filadelli. Infatti quando l’attuale dg del Pietra era nello staff dirigenziale dell’Albenga, Moraglia e Feliciello erano nella rosa del club ingauno.

Moraglia vince dunque il ballottaggio a tre che si era delineato nelle scorse settimane con Girgenti e Caverzan. La scelta ricade dunque sul tecnico classe 1983 che prende in mano l’eredità di Matteo Cocco, nuovo allenatore dell’Arenzano.

Il tecnico ha già incontrato qualche giocatore per parlare della prossima stagione. Obiettivi e aspettative saranno più chiari successivamente, ma è ovvio che il Pietra dovrà cominciare un nuovo progetto tecnico e non sarà semplice iniziare con il piede giusto sin dalle prime battute. In questo sarà decisivo il ruolo di Moraglia che verrà annunciato dal club biancoceleste nei prossimi giorni.