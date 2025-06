Pietra Ligure – Progetto Scuola Attiva Kids 2025: Aikido, Kung Fu e Atletica partecipano alla giornata finale dedicata ai bambini!

Pietra Ligure, mercoledì 4 giugno in Piazza San Nicolò, tre tra le nostre Sezioni e Settori, hanno partecipato alla manifestazione Scuola Attiva Kids 2025, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

Nonostante le nuvole e un po’ di pioggia, il pomeriggio si è svolto all’insegna dello sport e del divertimento: i nostri istruttori insieme a quelli di numerose altre associazioni sportive del territorio, hanno fatto provare agli alunni delle Scuole Primarie di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo la propria attività sportiva.

Il progetto come ogni anno è stato promosso da Sport e Salute, e si svolge nell’ottica di dare vita ad una Scuola Attiva, che proponga più Sport, per diffondere l’attività motoria e l’orientamento sportivo, oltre alla cultura del benessere e del movimento nella scuola primaria. Un obiettivo che anche la Polisportiva del Finale si è sempre fatta carico di perseguire.

All’evento, che si è svolto in una Piazza San Nicolò gremita di alunni vestiti con magliette dai colori vivaci che li suddividevano per età e che ben contrastavano con il cielo grigio della giornata, illuminato solo da qualche lieve sprazzo di sole ha visto per la nostra Associazione la partecipazione di tre attività:

per la Scuola Aikido di Finale ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda erano presenti il Maestro Roberto Vidimari Responsabile del dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo, e l’allenatrice Yudansha, (cintura nera), Silvia Puppo;

per la Scuola di Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, il Maestro Aurora Bagnasco, responsabile dei corsi di Kung Fu per bambini e il Maestro Roberto Civallero, responsabile della scuola per adulti; p

per l’A.S.D. Atletica Run Finale Ligure, l’Allenatore e professore di Scienze Motorie e Sportive Federico Giotti insieme all’Allenatore e Tutor di Sport e Salute Ferdinando Ferrati.

Una bella iniziativa, utile ad avvicinare sempre più bambini alle nostre attività sportive!

Ringraziamo quindi l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per la condivisione di questa bella giornata di Sport e il professore di Scienze Motorie e Sportive Maurizio Milito e l’insegnante Laura Zocco per l’invito all’evento.