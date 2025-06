Pietra Ligure, ora è ufficiale: Andrea Moraglia è il nuovo allenatore

Pietra Ligure. Era nell’aria da tante settimane e finalmente è arrivata l’ufficialità: è Andrea Moraglia l’allenatore del Pietra Ligure. Il tecnico classe 1983 raccoglie l’eredità di Matteo Cocco, passato all’Arenzano. Al suo fianco in questa avventura c’è Modestino Feliciello nel ruolo di vice allenatore. I due hanno condiviso la panchina già nelle precedenti esperienze con l’Argentina Arma due anni fa in Prima Categoria e con la Sanremese Under 17 l’anno scorso.

Termina dunque la ricerca del nuovo allenatore da parte del dg Luca Filadelli che sceglie due suoi uomini. Come evidenziavamo già in precedenza, Moraglia e Feliciello sono stati giocatori dell’Albenga proprio mentre Filadelli era nello staff societario ingauno. Chissà dunque che il sodalizio possa confermarsi, ancora più roseo, in biancoceleste.

Di seguito il comunicato del club:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare che Andrea Moraglia sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2025/2026. Al suo fianco, nel ruolo di vice allenatore, ci sarà Modestino Feliciello. Moraglia e Feliciello, protagonisti di una brillante carriera da calciatori, approdano a Pietra Ligure forti di un solido percorso condiviso in panchina: nella stagione 2023/2024 hanno guidato l’Argentina Arma alla promozione in Promozione, mentre nell’ultima annata hanno allenato la formazione Under 17 della Sanremese. L’intero club, ringraziando la Sanremese Calcio per la collaborazione, dà il benvenuto a mister Andrea e al suo vice Modestino, augurando loro buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni in biancoceleste.