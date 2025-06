Pietra Ligure nel segno della Mtb per “Calciomercato L’Originale”

Sbarca a Pietra Ligure la trasmissione firmata SKY Sport “Calciomercato L’Originale” che, da lunedì 23 a venerdì 27 giugno, alle ore 23:00, va in diretta su SKY Sport 24 e SKY Sport Calcio (e in streaming su NOW) dal Molo Bestoso di Alassio, con collegamenti da Pietra Ligure e da Finale Ligure.

Tutti in sella, questa mattina, con il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il sindaco di Giustenice Mauro Boetto non solo a fare gli onori di casa ma a pedalare per tutto il lungo percorso fino a Giustenice e ritorno, accompagnati dalle guide esperte MTB Pietro Accame, Lorenzo Rebagliati e Matteo Carrubba detto “Bubba” e sotto la “supervisione” organizzativa dell’assessore al turismo e allo sviluppo delle strategie outdoor Daniele Rembado.

Prima tappa i caruggi e le piazzette del centro storico pietrese fino alla Pietra Outdoor Base di piazzale Geddo e, dopo il trasferimento in shuttle a Ranzi, in zona Madonnina, pedalata libera fino a Giustenice per gli adrenalinici sentieri ranzini e della Val Maremola, tra muretti a secco, rocce e vista mozzafiato sulla costa pietrese fino all’isola Gallinara, alla scoperta della natura, dei luoghi storici e dei sapori unici del nostro meraviglioso territorio, per arrivare di nuovo alla spiaggia delle barche sul lungomare Bado.

“Una iconica trasmissione, presentata da Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca Di Marzio insieme a tanti ospiti speciali, per immortalare le bellezze, gli scorci e paesaggi mozzafiato di Alassio, Pietra Ligure e Finale Ligure. Un’occasione straordinaria per valorizzare e promuovere tutto ciò che la Riviera ha da offrire” affermano dall’amministrazione comunale pietrese.

Per tutta l’azione della giornata, appuntamento questa sera, dalle 23:00 alla mezzanotte e mezza su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, con in più le due finestre speciali da Pietra alle ore 19.00-19.30, 20.30-21:00 su Sky Sport 24 con Luca Marchetti e le due interviste in onda nel TG di Sky Sport 24.