Pietra Ligure, la rinascita di una famiglia durante la Resistenza nel libro “Parlami ancora”

Lunedì 30 giugno, alle ore 21:00, nella sala consiliare “Augusto Rembado” del Comune di Pietra Ligure, avrà luogo la presentazione del libro “Parlami ancora”, dell’autrice pietrese Maria Alessandra Pisano, un evento culturale patrocinato dall’amministrazione comunale pietrese.

Intervengono: l’autrice, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e la presidente della sezione pietrese dell’ANPI Marilena Massone: modera l’incontro Ivana Mandraccia.

Maria Alessandra Pisano cresce a Pietra Ligure fino agli anni dell’università, che frequenta a Milano, dove si stabilisce e vive tuttora. Laureata in giurisprudenza, è avvocato cassazionista da molti anni.

“Parlami ancora” è una storia “intima” di coraggio, speranza, valori e ideali, forgiata e mossa dalla storia d’Italia tra il 1900 e il 1947 e, in nuce, nella postura, nello sguardo e nel sorriso di Dora, sulla spiaggia di Pietra Ligure, nella bella fotografia scelta per la copertina, ha in sé quella forza e quella fiducia nel futuro che contraddistingueranno la storia di ricostruzione e rinascita della nostra cittadina” esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Parlami ancora” è volutamente pubblicato da Maria Alessandra nel 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione, perché storia di resistenza, liberazione e rinascita della sua famiglia dalla quale traspare vivida e quella dell’Italia. “Parlami ancora” è un affresco corale che ci restituisce, per mano del talento narrativo di Maria Alessandra, quei valori, validi più che mai oggi e che mai dobbiamo dare per scontati, che hanno dato vita alla nostra Italia libera e democratica” continua De Vincenzi.

“Parlami ancora” è una biografia, la storia vera e documentata di Dora, la mamma di Maria Alessandra, e della sua famiglia. Anzi di Dora Vera Diana, “tre nomi splendenti”, come scrive Massimo Scotti nella sua veramente bella e precisa prefazione. Una storia che si snocciola dalla Toscana di inizio ‘900, segnata dalla Grande Guerra e dall’epidemia “spagnola”, a Roma, a Milano, dove i nonni di Maria Alessandra, Adele e Arnaldo si trasferiscono con Dora nel 1937, per approdare, nel 1947, a Pietra Ligure, dove Dora, direttrice della Colonia Marina Pirelli, incontra Aldo Pisano, che la “conquistò al sol dell’azzurra Riviera, mette radici e dà vita alla sua bella famiglia”.

“Una storia letteralmente attraversata dal ventennio fascista, dalla seconda guerra mondiale e dalla resistenza. “Parlami ancora” intreccia gli accadimenti, i problemi, le difficoltà i sacrifici, i lutti e le belle notizie di tre generazioni della famiglia Dori-Berretti con l’opposizione al fascismo e la resistenza partigiana ma anche con la lotta per i diritti delle donne e l’emancipazione femminile, il tutto cementato dall’’inesauribile forza dell’amore familiare, che segna e contraddistingue ogni scelta e ogni decisione. “Parlami ancora” è una testimonianza vivida e potente per non dimenticare mai da dove veniamo. Grazie Maria Alessandra” conclude il primo cittadino pietrese.