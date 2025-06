Pietra Ligure, il 7 giugno l’evento “Cibi sicuri, bambini protetti: la sfida della sicurezza alimentare” organizzato dall’associazione il Trenino di Elia

Pietra Ligure. Sabato 7 giugno, alle ore 14.45, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” a Pietra Ligure (via Bixio 13) un importante evento che avrà lo scopo di informare alla sicurezza alimentare in ambito domestico.

L’incontro “Cibi sicuri, bambini protetti: la sfida della sicurezza alimentare” avrà come protagonisti diversi specialisti pronti ad offrire spunti, informazioni e sensibilizzare alla sicurezza dei bambini.

I relatori, che affronteranno diverse tematiche, saranno:

la dottoressa Federica Bianchelli (biologa nutrizionista e docente di corsi HACCP) che parlerà di patogeni riscontrati negli alimenti

(biologa nutrizionista e docente di corsi HACCP) che parlerà di patogeni riscontrati negli alimenti il dottor Francesco Marucci (direttore SC igiene Alimenti di origine animale dell’Asl2) che parlerà di sicurezza alimentare in ambito domestico, contaminazione crociata e cottura dei cibi

(direttore SC igiene Alimenti di origine animale dell’Asl2) che parlerà di sicurezza alimentare in ambito domestico, contaminazione crociata e cottura dei cibi il dottor Alberto Gaiero (direttore UOC pediatria e neonatologia IRCCS Gaslini Savona-Pietra Ligure) che discuterà delle patologie a trasmissione alimentare in età pediatrica

(direttore UOC pediatria e neonatologia IRCCS Gaslini Savona-Pietra Ligure) che discuterà delle patologie a trasmissione alimentare in età pediatrica la dottoressa Sabrina Bonino (psicologa e psicoterapeuta) che affronterà la tematica dell’accettazione dei rischi e supporto a pazienti e famiglie.

L’evento è organizzato dall’associazione il “Trenino di Elia” che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’evento è patrocinato dal Comune di Pietra ligure, da Alisa, da Asl2, dall’Ordine dei biologi (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) e dall’Istituto Giannina Gaslini.

L’incontro è gratuito e aperto a genitori, nonni, educatori e chiunque abbia a cura la sicurezza dei piccoli.

La storia di Elia

Elia è morto il 21 maggio 2024, a due anni e mezzo, a causa della cosiddetta “Seu“, ossia la Sindrome emolitico-uremica, che lo aveva colpito dopo aver ingerito del formaggio a latte crudo. Il dramma del piccolo Elia è cominciato ad aprile 2024, quando ha cominciato ad accusare i primi sintomi provocati dalla Seu. I genitori del bambino hanno fatto il possibile per ricostruire tutta la vicenda e capire che cosa sia successo al loro figlio. Elia aveva mangiato un formaggio che la famiglia aveva acquistato in un’azienda casearia visitata durante una vacanza a Livigno. Proprio quell’alimento, probabilmente prodotto con latte crudo non pastorizzato, avrebbe scatenato la crisi. Non è da escludere, infatti, che quel formaggio potesse essere contaminato da Escherichia Coli, un tipo di batterio che negli adulti non causa serie conseguenze, ma che può essere particolarmente pericoloso nei bambini. Può infatti provocare la Seu, perché nei più piccoli il sistema immunitario non è ancora sviluppato.

Dopo un esordio di tipo gastrointestinale, Elia aveva cominciato a peggiorare, fino a presentare i primi disturbi neurologici. Da qui la corsa in ospedale, al Gaslini di Genova.

Il personale medico era riuscito fortunatamente a comprendere subito quale fosse il problema, e arrivarono così alla diagnosticare la “Seu”, sindrome emolitico-uremica. Purtroppo, malgrado i tanti tentativi dei medici, non è stato possibile fare nulla per salvare il bambino. Le condizioni di Elia erano troppo gravi. La Seu aveva attaccato il sangue del piccolo, causando una mancanza di piastrine con conseguente formazione di piccoli trombi. Non solo. La sindrome aveva probabilmente colpito anche i reni, tanto che il piccolo era stato sottoposto a dialisi. Nel corso del suo ricovero, Elia ha sopportato ben due arresti cardiaci e due interventi chirurgici all’addome per intervenire su colon e intestino. Poi, purtroppo, le crisi epilettiche e i danni al fegato.

Elia è morto il 21 maggio dopo una lenta agonia. I suoi organi, purtroppo, non hanno retto. I genitori di Elia intendo sensibilizzare l’opinione pubblica affinché un simile episodio non accada più.