Pietra, brutta caduta dalla moto: ragazza intubata e trasportata in codice rosso al Santa Corona

Pietra Ligure. Grave incidente questa mattina in via Nunzio Cesare Regina, a Pietra Ligure.

Secondo le prime informazioni, una ragazza avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduta da sola, per cause ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:56.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi della Croce Bianca di Finale Ligure, insieme all’automedica del 118 e ai vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale per i rilievi.

La giovane è stata intubata ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma – secondo quanto riferito – non sarebbero coinvolti altri mezzi o persone.