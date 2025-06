Piaggio Aerospace, sindacati: “Golden Power passo decisivo, ora Baykar rispetti il piano industriale”

Liguria. “Il via libera da parte del Governo sulla Golden Power rappresenta il passaggio chiave per la cessione di Piaggio Aerospace al gruppo Baykar. Entro poche settimane ci sarà dunque l’ingresso ufficiale della nuova proprietà a cui come Fim Cisl siamo pronti a ribadire semplicemente due aspetti: vogliamo che venga rispettato il piano industriale presentato alle organizzazioni sindacali e al Mimit e ribadiamo la centralità degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova, dove siamo la prima organizzazione sindacale grazie alla fiducia dei lavoratori che abbiamo conquistato negli anni grazie al lavoro quotidiano, alla coerenza e alla concretezza”.

Lo afferma Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, dopo la decisione di adottare la misura che sancisce l’ok finale all’acquisizione dell’azienda aeronautica da parte della società turca.

“Per la Fim Cisl i siti liguri devono essere considerati strategici per la produzione del drone Akinci, massima apertura ad una collaborazione con Leonardo ma Villanova d’Albenga e Genova devono essere fondamentali in questa nuova era di Piaggio Aerospace.

“Tra le priorità i primi 40 milioni di investimenti per una ripartenza che deve avere come punti centrali anche lo sviluppo delle nuove versioni del P180 sia come business Aviation, ambulanza, cargo per il trasporto delle merci, e nelle versioni con sistemi di missione. Inoltre riteniamo che sia molto importante che venga dedicata la massima attenzione alle attività per espandere il Service Center e allo stesso tempo curata e valorizzata la parte relativa a revisione e produzione motori”.

“Piaggio AeroSpace ha l’occasione di ripartire, le lavoratrici e i lavoratori dopo anni di incertezza meritano finalmente la sicurezza di un futuro ad altissimo livello degno di un’azienda che rappresenta un gioiello per tutta l’Italia” conclude il segretario Fim Cisl Liguria.

“Ora è prioritario un approfondimento ufficiale sulle tempistiche che porteranno al Closing – aggiunge ancora Cristiano Ghiglia, segretario Fiom Savona, con riferimento alla fase definitiva di acquisizione -. Deve iniziare un confronto concreto sulle linee guida del piano industriale presentato”.

“Riteniamo comunque fondamentale il coordinamento istituzionale e non escludiamo la necessità di un supporto economico statale” conclude il segretario Fiom, ribandendo uno degli aspetti evidenziati dal sindacato nel corso dell’iter e della complessiva operazione che ha portato all’arrivo della società turca.

“Il via libera del Governo alla Golden Power per Piaggio Aerospace rappresenta un’accelerata decisiva che imprime slancio al percorso di acquisizione da parte del gruppo Baykar. Un passaggio fondamentale, frutto del lavoro sinergico tra Governo, Regione Liguria e tutti i soggetti coinvolti, per il futuro di un’azienda strategica per la nostra industria nazionale”. Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Ripamonti, assessore regionale all’Area di crisi industriale complessa del Savonese, e Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria.

“Ringraziamo il ministro Urso e l’esecutivo nazionale per la tempestività e l’attenzione dimostrata verso un comparto ad alto valore aggiunto e verso un territorio che merita prospettive solide di rilancio. Ora si apre una nuova fase: è fondamentale che il nuovo investitore rispetti integralmente il piano industriale presentato, puntando su investimenti certi, sul rafforzamento occupazionale e sulla centralità dei siti di Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente. Intanto, come Regione Liguria, chiederemo non appena possibile un incontro con la nuova proprietà”.

“Dopo anni di incertezza – concludono Ripamonti e Piana – oggi grazie a una visione politica chiara e alla volontà condivisa di accompagnare lo sviluppo industriale del Paese, si apre un’opportunità concreta di rilancio per Piaggio Aerospace, eccellenza italiana nel settore aerospaziale. Regione Liguria continuerà a fare la sua parte, al fianco di lavoratori, imprese e istituzioni”.