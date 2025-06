Peste suina, sei nuovi casi in Liguria: positività ad Albisola Superiore, Marina e Bergeggi

Savona. Sono sei i nuovi casi di peste suina registrati in Liguria secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Le nuove positività sono state riscontrate una ad Albisola Marina (tre totali), una ad Albisola Superiore (sette), una a Bergeggi (primo caso), una a Genova (276 casi in totale), una a Rapallo (quarto), una a Santa Margherita Ligure (secondo). Il totale in regione sale a 1.111 casi.

Con il caso di Bergeggi salgono a 186 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività tra i cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 784 casi.