Per strade, verde, scuole, impianti sportivi e patrimonio a Cairo pronti oltre 783 mila euro

Cairo Montenotte. Il Consiglio comunale della Città di Cairo Montenotte nella seduta dell’11 giugno ha approvato il piano 2025 per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dedicando 783.050 euro a investimenti concreti e diffusi: strade, verde, scuole, impianti sportivi e patrimonio. «Una sorta di progetto ad ampio raggio che parla ai cittadini, dimostrando attenzione alle necessità di tutti, dal capoluogo alle frazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione – Abbiamo pensato alle famiglie, ai bambini, agli anziani; a chi va a scuola, a chi fa sport, a chi passeggia o porta a spasso il cane. Ogni euro investito nasce dall’ascolto delle esigenze reali, quelle che i cittadini esprimono ogni giorno per strada e non polemizzano sui social. Non abbiamo voluto concentrare tutto su un solo intervento simbolico, ma diffondere l’investimento in modo capillare, toccando ogni angolo della città: dal centro storico alle frazioni, dalle scuole al Castello, dalle aree sportive alle vie di passaggio. È una visione politica che mette al centro la cura del territorio come cura della comunità, spazi di relazione come luoghi di sicurezza e di riconoscimento identitario».

L’avanzo di amministrazione deriva per 213 mila 500 euro dal risparmio per lo sgombero neve e l’alienazione della cascina Valmeschia; per 200 mila euro da avanzo libero e per 369 mila 550 euro dall’avanzo vincolato.

Nello specifico 310 mila euro saranno investiti per manutenzioni stradali e sicurezza viaria con interventi di sfalcio dell’erba e pulizia delle banchine stradali; asfaltature in diversi tratti urbani e nelle frazioni; sistemazione della pavimentazione nel centro storico; realizzazione e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale; interventi di illuminazione pubblica, tra cui il completamento dell’illuminazione di corso Marconi.

Inoltre, 138 mila e 500 euro saranno destinati a verde pubblico, decoro urbano e aree gioco prevedendo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e delle aree verdi; la realizzazione di un’area canina attrezzata; la piantumazione di nuove alberature; la fresatura dei ceppi e la rimozione degli apparati radicali; l’installazione di giochi per bambini in spazi pubblici e la fornitura di arredi urbani.

Per gli impianti sportivi e le strutture ricreative saranno investiti 165 mila euro finalizzati alla riqualificazione della piscina comunale, con la sostituzione dei serramenti e la realizzazione di opere murarie, alla manutenzione del campo sportivo di Bragno e all’ultimazione dei lavori riguardanti il pallone ex tennis, con interventi di pavimentazione e illuminazione. 169 mila 550 euro, infine, saranno destinati ala patrimonio comunale, alle scuole e agli edifici pubblici con interventi di manutenzione straordinaria del Castello di Cairo; lavori negli edifici scolastici delle frazioni; l’acquisto di tende per la scuola secondaria. In questo comparto di fondi sono compresi anche i cofinanziamenti comunali per la partecipazione a bandi sulla riqualificazione di Piazza Abba, la messa in sicurezza della scuola di Ferrania e gli interventi strutturali sul ponte Braia.