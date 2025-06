“Patto per il Nord” contro la Lega sul Ppi di Albenga: “Sulla sanità fanno solo propaganda”

Ponente. Patto per il Nord all’attacco sull’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Sara Foscolo (Salvini Premier, già Lega) in merito all’ampliamento dell’apertura del Punto di Primo Intervento di Albenga, che, secondo il documento, dovrebbe avvenire “in sinergia, e non certo in concorrenza o in danno, con il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure”.

“Non possiamo che essere stupefatti e sconcertati. La Salvini Premier (fu Lega) conta ben tre assessori di cui uno con ruolo di vice presidente della Regione. Per cui risulta parecchio strano che a presentare l’interrogazione sia chi è parte integrante della maggioranze e che ha nella giunta regionale addirittura un assessore della provincia di Savona”.

“Tutto ciò che verrà discusso in consiglio regionale, a seguito dell’interpellanza, dovrebbe essere già oggetto di una preventiva visitazione all’interno della maggioranza stessa, o meglio è ciò che avviene normalmente”.

“Pertanto i casi sono due o l’interpellanza è pura e semplice propaganda, oppure è un tentativo, francamente goffo, di presa di distanza rispetto alle prossime decisioni impopolari nei confronti del DEA di secondo livello del Santa Corona di Pietra Ligure”.

“Come si dice un interpellanza lava la coscienza”.

“Patto per il Nord nasce per vigilare e combattere contro qualsiasi decisione volta al depauperamento della sanità nei nostri territori” conclude la segreteria provinciale.