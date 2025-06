Pattinaggio corsa, HP Savona In Line: secondo posto a squadre al Trofeo Bruno Tiezzi

Fanano. Trofeo Bruno Tiezzi da incorniciare per giovanissimi ed esordienti dell’HP Savona In Line, che hanno preso parte alla manifestazione nazionale svoltasi il 13 e 14 giugno a Fanano, in provincia di Modena. Con i loro ottimi risultati hanno portato la società alla conquista di un prestigioso secondo posto nella classifica a squadre.

Spettacolari le giovanissime femmine dove vola Ginevra Rovere vincendo tre delle quattro gare a disposizione e chiudendo settima la 5 giri in linea. Con lei vola anche la compagna Miriam Iride Negro che ottiene due terzi posti nei due percorsi, un quinto nella 5 giri e un sesto nella doppia sprint. Bene Marta Moretti che al primo anno da agonista rimane sempre tra le migliori 20 su 112 concorrenti. Belle prove anche per le altre giovanissime Giorgia Pisano e Vittoria Ganduglia.

Cambia categoria ma non il risultato: anche nei maschi tripletta per un grande Iacopo Tessitore che vince percorso “smile”, doppia sprint e la 5 giri in in linea. Bronzo per lui nel percorso “onda”.

Bravissimi anche i fratelli Gabriele Fiorito e Manuele Fiorito.

Nella categoria più numerosa, le Esordienti femmine (260 partecipanti), molto brave Miriam Bina e Denise Pala a rimanere sempre nella zona alta della classifica ottenendo come miglior piazzamento il 22° posto per Miriam nel percorso “Onda” e il 26° per Denise nel percorso “Smile”. Belle gare anche per le loro compagne Zlata Filipenko, Sabrina Leonardi, Ginevra Marabotto e Amedeo Ester.

Si fa valere anche l’esordiente maschio Giacomo Bonelli.

Molta soddisfazione per la società savonese, che ringrazia tecnici e accompagnatori presenti guidati dalla presidente-allenatrice Gabriella Valsania: Carlotta, Ernesto, Daniele Fiorato e Daniele Rovere.

HP Savona In Line a Fanano

Miriam Iride Negro, Iacopo Tessitore, Ginevra Rovere