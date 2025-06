Passeggiata via Nizza a Savona, sopralluogo del sindaco: “Lavori quasi ultimati, intervento che valorizza il nostro lungomare”

Savona. “I lavori della nuova passeggiata sul lungomare di Ponente in via Nizza sono praticamente ultimati e le squadre sono all’opera per gli ultimi ritocchi”. Questa mattina il sindaco Marco Russo insieme all’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha fatto un sopralluogo: “Presto potremo inaugurarla insieme”.

“È un intervento importante – aggiunge il sindaco -, che valorizza la bellezza del nostro lunghissimo litorale e restituisce alla città il suo affaccio al mare, anche a Ponente”.

Il sindaco riporta alcuni numeri: “3.550 mq di legno Tatajuba posati, 300 metri di parapetto, una quarantina di panchine con vari tipi di schienale, 5 solarium, 14 docce e 1 bagno, nuove piante mediterranee (tra cui agave, fico d’India, aloe, papavero giallo, finocchio marino e tamerice), nuova illuminazione con lampioni”.

“Un intervento che tiene conto anche dei cambiamenti stagionali: la passeggiata, ora a raso, diventerà a sbalzo in inverno per via della trasformazione della spiaggia. Proprio per questo sono stati installati 300 metri di parapetto a protezione del tracciato. Un altro pezzo della trasformazione della nostra città che si completa e diventa realtà”.