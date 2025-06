Parte dalle Albisole il progetto “Adotta un portacenere” presentato dai volontari di Assonautica

Albissola Marina/Albisola Superiore. Il martedì ad Albissola Marina ed il mercoledì ad Albisola Superiore si svolge il mercato settimanale, Assonautica ha scelto queste due giornate per presentare il progetto “Adotta un portacenere” nei due Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di un’iniziativa semplice ma concreta per combattere l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più presenti in città e sulle spiagge, tra i più dannosi per l’ecosistema marino.

Come funziona?

Chi lo desidera – cittadini, attività commerciali, scuole, associazioni – può “adottare” un portacenere da installare nei pressi della propria attività, casa o in luoghi pubblici come fermate dell’autobus, parchi o scuole.

I richiedenti dovranno impegnarsi a controllarne la condizione e a svuotarli. E’ possibile scegliere tra bottiglie-portacenere in plastica, apribili dal fondo con possibilità di cambiare la fascetta di chiusura e barattoli-portacenere in metallo, forati sul fondo per evitare ristagno d’acqua piovana.

I portacenere, forniti gratuitamente, saranno tutti in materiale riciclato e caratterizzati da un’etichetta con un simpatico cavalluccio marino che fuma, disegnato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Ai Martiri della Libertà” di Quiliano.

I portacenere verranno sostituiti quando necessario, dovranno essere utilizzati esclusivamente per mozziconi spenti.

I moduli di richiesta per privati e aziende sono disponibili presso la sede di Assonautica Lungomare Matteotti 1 Savona e sono scaricabili dal sito internet. Al progetto, proposto da Assonautica Provinciale di Savona e sostenuto dal CEAS Riviera del Beigua, hanno finora aderito i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore. Contatti: segreteria di Assonautica: Tel. 019.821451 – amministrazione@assonauticasv.it referente del progetto: Tel. 3395752113 (Marta).

Nelle due giornate, oltre a presentare il progetto, i volontari di Assonautica hanno raccolto mozziconi nelle zone del mercato: “Tra piacevoli colloqui con le persone che lodavano l’iniziativa e gratificanti ringraziamenti ricevuti da tanti, complessivamente si sono raccolti oltre 3500 mozziconi. E’ evidente che un numero enorme di fumatori deve ancora recepire il messaggio ‘Tutti i tombini portano al mare’. Smettere di fumare non è facile ma smettere di buttare le cicche a terra dovrebbe essere facilissimo, basterebbe procurarsi un portacenere tascabile e utilizzarlo”.

“Ad Albissola Marina il progetto ‘Adotta un portacenere’ è già noto attraverso comunicazioni dell’amministrazione comunale, ne verranno installati una sessantina. Ad Albisola Superiore è stato riscontrato molto interesse anche da parte di privati cittadini che hanno deciso di posizionare un barattolo-portacenere nei pressi della loro abitazione e anche in luoghi pubblici che frequentano. È stato sorprendente vedere postati subito sui social, con commenti molto positivi, i barattoli-portacenere appena consegnati. È stato sorprendente anche il gesto di un turista straniero che ha raccolto il mozzicone che aveva appena schiacciato col piede, dopo che gli è stato fatto notare. Assonautica è soddisfatta della riuscita di questa presentazione e ringrazia i soci che vi hanno partecipato”.

“Un ringraziamento va anche ai Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore per l’adesione al progetto e il patrocinio. Ora confidiamo che ‘Adotta un portacenere’ possa ampliarsi e che anche altri Comuni della provincia decidano di aderire”.