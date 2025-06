Pari opportunità, Bucci: “La diversità è un valore, occorre incentivare il management femminile”

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha portato oggi il saluto istituzionale alla tappa genovese del roadshow “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, in programma al Villaggio Italia allestito al Porto Antico in occasione della sosta della nave scuola Amerigo Vespucci. L’incontro, dal titolo “Condurre l’impresa, tracciare la rotta. Donne protagoniste della nuova economia italiana”, è stato dedicato al ruolo delle imprese a guida femminile come leva per uno sviluppo più inclusivo, innovativo e sostenibile.

“Ho cominciato a fare carriera grazie a una mia superiore, una donna che ha capito le mie caratteristiche, le mie “skills” – ha esordito Bucci – Con lei ho capito l’importanza di avere delle persone nel management che riescono a valorizzare le diverse caratteristiche delle persone. Si insegna in tutti i corsi di management negli Stati Uniti che la diversity è un valore enorme. La cosa peggiore che si possa fare è creare team di lavoro dove si è tutti uguali. La diversity è certamente il gender, ma non solo: è la cultura, la provenienza, l’educazione e molto altro”.

“Il Comune di Genova e la Regione Liguria – ha proseguito – hanno già raggiunto un risultato molto importante: le donne sono di più degli uomini, circa il 60%, anche a livello dirigenziale. E non c’è differenza di retribuzione. Negli Stati Uniti la differenza si sta appiattendo, non va oltre il 5%, mentre in Italia in media è ancora molto alta, dal 20 al 25%, talvolta anche fino al 30: un ritardo che va contrastato in tutti i modi, primo perché non è giusto, e poi perché abbassa la motivazione. Questa è una delle battaglie che dobbiamo fare tutti assieme”.

Il presidente ha elencato alcune delle misure concrete messe in campo da Regione Liguria: “Abbiamo bandi specificamente dedicati alle aziende dove il management è femminile. Ci sono bandi per le imprese femminili e per le donne che vogliono cominciare un’impresa. Poi abbiamo corsi specifici riservati alle donne e alle persone che vogliono rientrare nel mondo del lavoro, ad esempio dopo un periodo di maternità o di cura familiare: facilitiamo il rientro finanziando attività di formazione”.

“Abbiamo fatto un incontro qualche mese fa per l’imprenditoria femminile nella blue economy – ha detto ancora il presidente – Si tratta di un mondo che è stato esclusivamente maschile per secoli: non solo gli equipaggi delle navi, anche i costruttori navali, gli assicuratori, persino gli avvocati marittimisti. Qui a Genova è nata tempo fa un’iniziativa per portare donne manager nel mondo della blue economy. E questo è un grande valore, perché all’estero è già cominciato questo processo. Non va più bene che ci siano mondi, interi settori riservati ai maschi. Ci vogliono iniziative supportate dalla pubblica amministrazione per entrare in questi mondi e abbatterne le barriere. E siccome la blue economy per Genova e la Liguria è fondamentale (la presenza della Vespucci qui lo testimonia) abbiamo deciso di investire in questo settore per aiutare le donne a entrare a livello imprenditoriale e manageriale”.