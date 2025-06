Parco del Beigua, apertura della Provincia di Savona sulla strada e la messa in sicurezza

Liguria. Un primo passo concreto verso la messa in sicurezza della strada del Parco del Beigua, accesso fondamentale a uno dei territori più preziosi della Liguria.

Durante l’ultimo tavolo tecnico-strategico, convocato dal consigliere regionale Alessandro Bozzano e coordinato dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, delegato ai Parchi, è emersa una prima apertura da parte della Provincia di Savona in merito alla futura acquisizione della strada. Si tratta di un passaggio determinante per avviare le opere di manutenzione straordinaria e restituire piena accessibilità, sicurezza e valore a un’infrastruttura chiave per la fruizione del GeoParco del Beigua e il sostegno al tessuto economico locale.

“Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la tutela del territorio, la fruibilità dell’area e il sostegno alle attività locali – dichiara il vicepresidente Alessandro Piana –. Un’opera attesa e necessaria, che richiede una visione condivisa e il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte”.

“Grazie al consigliere regionale Alessandro Bozzano, al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, ai sindaci del territorio, al presidente del Parco Daniele Buschiazzo e a tutti i funzionari presenti per la partecipazione attiva e l’impegno dimostrato. Viste le attuali condizioni della strada – prosegue il vicepresidente – se non interverremo presto, lo stato di abbandono continuerà a peggiorare, con conseguenze negative per la fruizione del Parco del Beigua. Regione Liguria si è messa a disposizione per risolvere il problema”.

Il prossimo passo sarà la firma del protocollo d’intesa tra gli enti coinvolti, atto indispensabile per inserire la strada nel progetto di messa in sicurezza e renderla finalmente all’altezza della valenza strategica che riveste per tutto il territorio del Beigua.