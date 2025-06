Panchina Finale, rialzo delle quotazioni di Alessi ma è sempre corsa con Delfino e Sarpero

Finale Ligure. Sono giorni di valutazione in casa Finale. Il club di via Brunenghi, dopo la permanenza del direttore sportivo Roberto Belvedere, sta trascorrendo una fase importante di riflessione per la guida tecnica 2025-2026.

I nomi sono rimasti quelli: Giancarlo Delfino (l’allenatore in carica nel rush salvezza finale, il secondo consecutivo), Diego Alessi e Carlo Sarpero. Per il primo si è svolto un colloquio domenica tra lui e Belvedere per gettare le basi per continuare. Ma anche per gli altri due profili sono state fatte delle concrete valutazioni.

E nelle ultime ore sembrerebbe che le quotazioni dell’ex allenatore di Cairese e Campomorone si siano alzate però, al momento, nulla è stato deciso.

La corsa appare ancora serrata ma, tecnicamente, non si dovrebbe aspettare molto per sapere chi siederà sulla panchina del Felice Borel per la prossima stagione. Ma il club, prima di tutto, deve sciogliere la riserva.