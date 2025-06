Pallapugno, la Bormidese si arrende alla Neivese

Bormida. Tutti i risultati e le classifiche aggiornate, dalla Serie A ai Promozionali.

SERIE A Banca d’Alba – Quarta di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Speb 9-0

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Roero Isolamenti Canalese 4-9

Nibo Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa 9-5

Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-2

Imperiese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-0

Terre del Barolo Albese-Pieve di Teco 9-0

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 14; Terre del Barolo Albese 12; Alta Langa 11; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva e Imperiese 10; Acqua San Bernardo Subalcuneo 9; Araldica Castagnole Lanze 6; Roero Isolamenti Canalese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 5; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 4; Pieve di Teco e Speb 2.

SERIE B – Posticipo terza di ritorno

Virtus Langhe-Valle Bormida 7-9

Quarta di ritorno

Amici del Castello-Officine Pesce Bubbio 6-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Alusic Merlese 9-0

Benese-Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-7

Bcc Pianfei Pro Paschese-Virtus Langhe 5-9

Valle Bormida-Gottasecca 1-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Castiati Neivese 3-9

Classifica: Officine Pesce Bubbio e Gottasecca 13; Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Bcc Pianfei Pro Paschese 10; Castiati Neivese e Benese 9; Castiglia Costruzioni Bormidese 8; Amici del Castello 7; Valle Bormida 5; Virtus Langhe 3; Abrigo Olio Desiderio Ricca 2; Alusic Merlese 1.

SERIE C1 – Terza di ritorno

Centro Incontri Gallese-Peveragno 9-7

Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

2-9

Vivalapallapodcast Ricca-San Leonardo 9-1

Castiglia Costruzioni Bormidese-Prodeo 7-9

Imperiese-Gottasecca 9-3

Lunedì 30 giugno ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Virtus Langhe

Classifica: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva e Prodeo 12; Imperiese 9; Castiati Castagnole Lanze e Roero Isolamenti Canalese 8; Peveragno, Centro Incontri Gallese e Gottasecca 7; Virtus Langhe 5; San Leonardo 4; Vivalapallapodcast Ricca 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 1.

SERIE C2 Girone A – Quarta di ritorno

Neivese-Pieve di Teco 3-9

Monticellese-Pro Spigno 9-2

Pro Paschese A-Monastero Dronero 5-9

Martedì 1° luglio ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Bormidese

Classifica: Monastero Dronero 9; Pro Paschese A 8; Pieve di Teco 7; Monticellese 6; Benese 5; Bormidese 4; Neivese 3; Pro Spigno 1.

SERIE C2 Girone B – Quarta di ritorno

Virtus Langhe-San Biagio 9-4

Subalcuneo-Peveragno 6-9

Pompeiana-Ceva 9-4

Riposa: Pro Paschese B

Classifica: Subalcuneo 9; Pro Paschese B 8; Virtus Langhe e Peveragno 5; San Biagio 4; Ceva e Pompeiana 1.

PALLAPUGNO: FEMMINILE

FEMMINILE – Terza giornata

Canalese-Gymnasium Albese 9-6

Martedì 1° luglio ore 20.30

a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

Classifica: Amici del Castello e San Leonardo 2; Canalese 1; Gymnasium Albese 0.

COPPA ITALIA –

Classifica: San Leonardo 6; Amici del Castello 4; Gymnsium Albese e Canalese 1.

UNDER 21 – Seconda di ritorno

Subalcuneo-San Leonardo 9-0

Araldica Castagnole Lanze-Cortemilia 9-4

Virtus Langhe-Taggese 3-9

Prodeo-Peveragno B 7-9

Peveragno A-Speb 9-6

Anticipo terza di ritorno

San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze 2-9

Classifica: Subalcuneo 10; Peveragno A 9; Taggese e Speb 8; Araldica Castagnole Lanze 7; Cortemilia 5; San Leonardo 4; Virtus Langhe 3; Peveragno B 2; Prodeo 0.

ALLIEVI Girone A – Quarta di ritorno

Amici del Castello-Virtus Langhe 8-3

Pro Paschese A-San Leonardo 8-4

Bormidese A-Subalcuneo 6-8

Riposa: Albese

Classifica: Pro Paschese A 9; Albese 7; San Leonardo 6; Amici del Castello e Subalcuneo 4; Bormidese A 2; Virtus Langhe 1.

ALLIEVI Girone B – Seconda di ritorno

San Biagio-Merlese 1-8

Ceva-Bormidese B 4-8

Pro Paschese B-Bubbio 3-8

Classifica: Bubbio 7; Merlese 6; Bormidese B 4; Pro Paschese B 3; Ceva 1; San Biagio 0.

COPPA ITALIA ALLIEVI Girone Blu –

Classifica: Bubbio 3; Pro Paschese B 1; San Biagio 0.

COPPA ITALIA ALLIEVI Girone Rosso –

Classifica: Merlese 3; Ceva 2; Bormidese B 0.

ESORDIENTI Girone A – Terza di ritorno

Subalcuneo-Amici del Castello 7-3

Pro Paschese B-Alta Langa 7-2

Merlese-Neivese B 5-7

Don Dagnino-Pro Paschese A 7-6

Quarta di ritorno

Alta Langa-Subalcuneo 0-7

Merlese-Pro Paschese A 7-4

Neivese B-Pro Paschese B 2-7

Lunedì 30 giugno ore 19

a Diano Castello: Amici del Castello-Don Dagnino

Classifica: Subalcuneo 11; Pro Paschese B 10; Merlese 7; Neivese B 6; Pro Paschese A 4; Amici del Castello e Alta Langa 2; Don Dagnino 1.

ESORDIENTI Girone B – Quarta di ritorno

San Leonardo-Ricca 0-7

Albese-Neivese A 7-4

Lunedì 30 giugno ore 18

a San Rocco Bernezzo: Speb-Cortemilia

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

Classifica: Ricca e San Leonardo 8; Speb 6; Cortemilia 4; Araldica Castagnole Lanze 3; Albese 2; Neivese A 1.

PULCINI Girone A – Seconda di ritorno

Albese A-Ricca 0-7

Monastero Dronero A-Araldica Castagnole Lanze 7-3

Pro Paschese-Albese B 7-5

Valle Bormida-Monastero Dronero B 7-1

Classifica: Ricca 9; Pro Paschese 8; Valle Bormida 6; Albese A 5; Albese B 3; Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 2; Araldica Castagnole Lanze 1.

PULCINI Girone B – Seconda di ritorno

Ceva-Don Dagnino 0-7

San Biagio-San Leonardo B 1-7

San Leonardo A-Merlese B 7-0

Riposa: Merlese A

Classifica: San Leonardo A 8; San Leonardo B 6; Merlese A e Don Dagnino 5; Ceva 2; San Biagio 1; Merlese B 0.

PROMOZIONALI GIRONE A – Seconda giornata a Monticello d’Alba

Albese-Canalese 5-1

Monticellese-Albese 0-5

Monticellese-Canalese 1-5

Classifica: Albese 4; Monticellese e Canalese 1.

PROMOZIONALI GIRONE B – Seconda giornata a Ricca

Ricca B-Augusto Manzo 5-0

Ricca A- Augusto Manzo 5-0

Ricca A-Ricca B 5-4

Classifica: Ricca A 4; Ricca B 2; Augusto Manzo 0.

PROMOZIONALI GIRONE C – Seconda giornata a San Benedetto Belbo

Alta Langa A-Gottasecca 1-5

Alta Langa B-Ceva 2-5

Alta Langa A-Ceva 2-5

Alta Langa B-Gottasecca 0-5

Alta Langa A-Alta Langa B 5-0

Ceva-Gottasecca 1-5

Classifica: Gottasecca 6; Ceva 4; Alta Langa A 2; Alta Langa B 0.

PROMOZIONALI GIRONE D – Seconda giornata a Cortemilia

RISULTATI NON PERVENUTI

Classifica: Cortemiia A 2; Cortemilia B 1; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI GIRONE E – Terza giornata a Mondovì

Pro Paschese A-Merlese 5-1

Pro Paschese B-Pro Paschese A 2-5

Merlese-Pro Paschese B 5-0

Classifica: Pro Paschese A 5; Merlese 4; Pro Paschese B 0.

PROMOZIONALI GIRONE F – Seconda giornata a San Rocco di Bernezzo

Centro Incontri Gallese-Speb 2-5

Centro Incontri Gallese-Subalcuneo 4-5

Subalcuneo-Speb 2-5

Classifica: Speb 4; Centro Incontri Gallese e Subalcuneo 1.

PROMOZIONALI GIRONE G – Seconda giornata a Pieve di Teco

Pieve di Teco B-Don Dagnino 0-5

Pieve di Teco A-Pieve dI Teco B 5-2

Pieve di Teco A-Don Dagnino 3-5

Classifica: Don Dagnino 4; Pieve di Teco A 2; Pieve di Teco B 0.

PROMOZIONALI GIRONE H – Seconda giornata a Taggia

RISULTATI NON PERVENUTI

Classifica: Amici del Castello 2; Taggese 1; Imperiese -2