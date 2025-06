Padel, Lella Scarantino conquista la qualificazione alle finali nazionali

Albenga. Un risultato di prestigio per il padel ligure: l’albenganese Lella Scarantino si è qualificata per le finali nazionali Over 50.

Lella, che ha scoperto la passione per il padel quattro anni fa, è oggi una delle protagoniste di questo sport in forte crescita, soprattutto nella fascia amatoriale e senior. Tesserata con la squadra Vida Loca di Andora, per il secondo anno in Serie C, è attualmente in prestito alla formazione Oneglia Padel & Sport di Imperia, con cui ha affrontato la fase regionale del campionato e ottenuto l’ambito pass per le finali nazionali.

La squadra imperiese è composta da un gruppo affiatato di giocatrici determinate e talentuose: Calandruccio Alessandra, Bruno Francesca, Ermirio Rossana, Pennone Paola e, naturalmente, Scarantino Lella. Insieme hanno saputo distinguersi per spirito di squadra, tecnica e costanza, superando avversarie agguerrite e qualificandosi tra le migliori compagini italiane della categoria Over 50.

“È per me un obiettivo fantastico – ha dichiarato Lella con emozione -. Amo questo sport e il raggiungimento di questo traguardo rappresenta una grande soddisfazione personale. Il padel mi ha regalato energia, nuove amicizie e una seconda giovinezza sportiva. Allenarsi e competere è un modo per mettersi in gioco ogni giorno, e arrivare alle finali nazionali è davvero un sogno che si realizza”.

La comunità sportiva locale ha accolto la notizia con grande entusiasmo: il successo di Lella Scarantino è un simbolo di dedizione e passione, oltre che un esempio positivo per tutti coloro che, a qualsiasi età, scelgono di avvicinarsi allo sport.

Le finali rappresentano ora un banco di prova importante e un’opportunità unica per confrontarsi con le migliori atlete senior italiane.