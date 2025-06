Padel: Granes e Sawczuk si aggiudicano l’Open di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Dal 9 al 15 giugno si è svolto il 1° torneo Open di padel organizzato dal nuovo circolo X4Padel di via Oberdan 10 a Pietra Ligure.

L’evento è stato un successo di pubblico e di iscritti, con circa 60 giocatori, molti dei quali di 2ª e 3ª fascia, realizzato anche con la sponsorizzazione della spaghetteria Sotto il Santo di Finale Ligure e della concessionaria Rivierauto Galvagno di Albenga.

È stata l’occasione per molti per conoscere i nuovi campi da padel e la strutture del complesso sportivo X4Padel di via Oberdan.

Il torneo ha visto la vittoria finale della coppia formata da Granes Matias Norberto e Sawczuk Lucas Emilio su quella composta da Sergo Davide e Cafferata Matteo, col risultato tiratissimo di 7-6 7-6.