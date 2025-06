Ortovero, progetto “Scuola Connessa”: completati gli interventi per la banda larga

Nelle settimane scorse il Comune di Ortovero ha completato gli interventi e le necessarie configurazioni per dotare tutti e tre gli ordini di scuola del plesso scolastico di viale Chiesa (materna, primaria e secondaria di primo grado), inserito nell’Istituto Scolastico Comprensivo di Alassio, di una connettività a banda ultra larga.

Il polo scolastico ortoverese, dotato anche di mensa e locali per la cucina, è il più importante della Valle Arroscia ed uno dei più dimensionati nei comuni interni della Liguria: gli alunni frequentanti sono circa trecento.

Gli interventi effettuati dal Comune di Ortovero hanno permesso di utilizzare le infrastrutture realizzate negli scorsi anni attraverso il piano strategico nazionale, collegando la fibra ottica all’interno dell’edificio scolastico e attivando il servizio di connettività ad Internet con velocità di 1 Gbit/s in accesso per ogni classe, senza limiti di tempo, orario e volumi, rendendo pienamente fruibili le dotazioni informatiche all’avanguardia fornite dall’Istituto Scolastico.

La connettività a banda ultra larga consente un accesso di alta qualità e sarà garantita e gratuita per cinque anni, inclusi i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica: questo a beneficio soprattutto dell’aula informatica e dell’aula immersiva multimediale che ha caratteristiche tecniche di alto livello.

“Questi interventi sono stati eseguiti anche grazie alla consulenza gratuita dell’ing. Carlo Colombo” dichiara il vice sindaco di Ortovero Giovanni Arnaldi, anche lui ingegnere libero professionista e che ha collaborato direttamente al progetto con le fiduciarie dell’istituto scolastico, i tecnici e il personale amministrativo del Comune.

Parallelamente sono stati effettuati gli interventi necessari per trasferire i numeri telefonici delle tre scuole su tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol), mantenendo la stessa numerazione ma a condizioni economiche molto vantaggiose, evitando, quindi, l’utilizzo di più di linee telefoniche tradizionali grazie al passaggio del traffico via web.

Non solo, per il Comune di Ortovero, dopo la pubblicazione della graduatoria da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è in arrivo, con i fondi del Pnrr, un nuovo finanziamento da 350 mila euro per la mensa scolastica, la riqualificazione dei locali della cucina e l’ascensore per il plesso scolastico: “Stiamo già lavorando per riuscire a progettare e appaltare i lavori nella cucina e nella mensa entro i mesi estivi, in modo da ridurre i disagi. Siamo soddisfatti perché i locali e le attrezzature necessitavano di un sostanziale rinnovo” ha evidenziato il sindaco Osvaldo Geddo.

“Tutto questo mentre stanno riprendendo i lavori residui del finanziamento per la messa in sicurezza sismica svolti nell’estate scorsa, a scuole chiuse, al piano terra e al secondo piano: entro il nuovo anno scolastico saranno completati al primo piano delle primarie”.

“Grande impegno, quindi, degli uffici, dei professionisti incaricati e degli amministratori comunali di Ortovero per il consolidamento e miglioramento funzionale dei servizi scolastici, in linea con quanto ha contraddistinto le precedenti amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune” ha concluso il sindaco.