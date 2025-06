“OrtoMovie”, il cinema arriva ad Ortovero con una rassegna di film nei mesi estivi

Ortovero. Il Comune di Ortovero, grazie all’acquisizione di una licenza ombrello con la società MPLC, propone una rassegna di cinema nei mesi estivi, da giugno ad agosto” annuncia il sindaco Osvaldo Geddo.

“Le proiezioni sono gratuite con accesso aperto a tutti e varie nella proposta, includendo anche film per famiglie e bambini” indica il vicesindaco Giovanni Arnaldi.

“Per conoscere la programmazione occorre rivolgersi al Comune chiamando il numero indicato o inviando un’email come segnalato nella locandina, poiché questa tipologia di licenza non prevede pubblicità esterna” precisa Mariagrazia Timo consigliera delegata alla Cultura.

“Così facendo, si riceverà direttamente la programmazione in corso. Se l’iniziativa avrà successo potremmo riprendere con un calendario a partire dall’autunno così come proporre cicli cinematografici tematici”.

Il Comune intende ringraziare anticipatamente tutti coloro che collaboreranno per la buona riuscita della proposta e in particolare il pogliese Luigi Giovane che, anche in questa occasione, mette generosamente a disposizione tempo, competenze ed attrezzature.

Per iscriversi al servizio, conoscere la programmazione e restare informati contattare il numero +39 335 617 1119 o inviare un’email a info@comuneortovero.it.