Ormea, deceduto il motociclista quarantaquattrenne finito fuori strada: era di Albenga

Ormea/Albenga. È deceduto il centauro di 44 anni che nella giornata di oggi, domenica 29 giugno, era finito fuori strada sulla statale 28, nei pressi di Ormea.

Il motociclista, P.C., era di Albenga e il tragico schianto si è verificato intorno alle ore 13, all’incirca cento metri dopo il bivio per Aimoni, in direzione Nava.

Le sue condizioni era apparse subito gravissime tanto da richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo oltre che alla Croce Rossa. Nulla sono valsi i tentativi di rianimo avvenuti sull’elicottero.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto, proveniente dal Cuneese, si è scontrata con la fiancata di un’auto che procedeva nel senso opposto. Sempre secondo le prime informazioni, si esclude la pista di un sorpasso azzardato.

Restano dunque da chiarire le cause per cui il motociclista avrebbe invaso la corsia opposta, superando la linea di mezzeria. I carabinieri di Ormea proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.