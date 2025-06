Ordinanza camper ad Albenga, Podio: “Una presa in giro”. Vannucci: “A breve l’altra ordinanza dirigenziale e i segnali di sosta riservata”

Albenga. “Siamo stati chiamati da cittadini e commercianti albenganesi preoccupati per la situazione sul lungomare di Albenga. Quella che doveva essere un’ordinanza per regolare e garantire la sicurezza si è rivelata un enorme flop. Il sindaco e la sua amministrazione hanno fatto predisporre un’ordinanza che vieta il parcheggio di camper e roulotte lungo la passeggiata, ma ad oggi non viene minimamente rispettata. Nessuno controlla, nessuno fa rispettare nulla, e i camper continuano a sostare liberamente, come sempre”. Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio in riferimento a quella che lui stesso definisce la “ordinanza anti-camper”.

Prosegue Podio: “Se un sindaco firma un’ordinanza, deve anche farla applicare. Altrimenti vuol dire che non ci crede. E allora dobbiamo pensare che questa amministrazione creda nel nulla. Perché se fai fare un atto ai tuoi uffici, devi avere il coraggio di farlo rispettare con rigore. Invitiamo il sindaco e gli assessori a venire sulla passeggiata, guardare la realtà con i propri occhi e ordinare alla polizia locale di far rispettare le regole di civiltà che loro stessi hanno stabilito. E già che ci sono, diano anche un’occhiata alla spiaggia: a inizio estate è in condizioni inaccettabili. Non si può pensare di accogliere i turisti così. Serve rispetto per la città, per chi ci vive e per chi la sceglie per le vacanze”.

La replica dell’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci è immediata: “Va da sé che la delibera di giunta si limita ad esprimere un mero indirizzo politico su come è stato conveniente riorganizzare la viabilità nei tratti di lungomare Colombo e Doria, nonché piazza Bolla e parte di via Einaudi. Orbene, successivamente alla pubblicazione della delibera, la parte dirigenziale ha provveduto a redigere una conseguente ordinanza che rispetti comunque le normative nonché le varie oggettive problematiche sorte negli ultimi periodi”.

“La delicatezza della materia, visti anche i ricorsi promossi dalle varie associazioni dei camperisti, ha imposto agli uffici un approfondito studio e lavoro volti a salvaguardare, in buona sostanza, gli interessi legittimi dell’intera cittadinanza. A breve, quindi, sarà firmata l’ordinanza dirigenziale e saranno installati i segnali che evidenzieranno la riserva, nelle zone citate, di parcheggi alle sole autovetture ed ai motocicli”.