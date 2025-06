Savona. Sono 16 i migranti sbarcati ieri in porto a Savona che rimarranno in provincia di Savona, 5 dei quali nel capoluogo. Gli altri saranno distribuiti nelle altre province liguri.

In molti ieri pomeriggio erano presenti in porto per accogliere i migranti, con bandiere della Pace, ma anche messaggi di benvenuto.

“Savona si conferma una città accogliente e molta gente crede che l’accoglienza sia un valore universale“, ha commentato l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi. “E’ una decisione che non ha preso il Comune di Savona, ma dipende dalle politiche del governo in carica da tre anni. E’ inaccettabile che bisogna fare migliaia di chilometri prima di arrivare in un porto che non è il più vicino. Ma la situazinoe è questa e si cerca di fare il possibile per rendere queste cose delicate il meno peggio possibile”.

I richiedenti asilo sono arrivati a bordo della Ocean Viking, la nave della ong francese Sos Mediterranéé, dopo un viaggio lungo di centinaia di chilometri nel tardo pomeriggio di ieri.

La maggior parte dei rifugiati proviene dal Bangladesh, ma sono presenti anche persone originarie di Egitto, Nepal e Nord Sudan. Sul posto erano presenti anche le autorità della Questura e della Prefettura che hanno gestito le operazioni di sbarco, oltre al personale sanitario.