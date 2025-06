Nuovo carcere nel Savonese, Ripamonti e Foscolo (Lega): “Priorità per tutta la Liguria”

Savona. “Con la Lega al Governo maggiore rispetto e attenzione ai territori. Come annunciato oggi a Genova dal nostro sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, entro fine legislatura la Liguria avrà un Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Sarà autonomo rispetto a quello odierno, con sede a Torino, che comprende Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Dopo questo importante passo in avanti ora occorre continuare a concentrarsi sul nuovo carcere della provincia di Savona. Secondo Ostellari e la Lega, infatti, avere chiuso ogni presidio nel Savonese è stato un errore: è quindi fondamentale individuare quanto prima il sito più idoneo sul territorio per realizzare la struttura”.

“Ringrazio il nostro Sottosegretario per il proficuo lavoro e ricordo che già in passato è venuto in provincia di Savona e ha compiuto diversi sopralluoghi per questa opera necessaria al nostro territorio”.

“La volontà politica c’é, il passo in avanti è stato fatto e l’impegno continua. Auspichiamo che pure questo percorso per il Savonese venga realizzato nel più breve tempo possibile” conclude Foscolo.

“Si tratta di una priorità non solo locale, ma regionale – ha aggiunto Ripamonti, al termine della visita istituzionale alla Casa Circondariale di Genova Marassi, svolta questa mattina insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e al viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi – che risponde all’esigenza di alleggerire la pressione sulle strutture esistenti e di migliorare le condizioni detentive e lavorative del personale”.

“Un nuovo istituto nel savonese rappresenta un passo avanti per riequilibrare il sistema carcerario della Liguria”.

La visita ha previsto anche un confronto con la direzione e con una rappresentanza della polizia penitenziaria. “Grazie a chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale in condizioni complesse. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con serietà e concretezza”, ha concluso l’assessore Ripamonti.