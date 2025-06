Andora. “Un gran lavoro di squadra e di collaborazione fra Enti”. Il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza questa mattina all’inaugurazione del nuovo segmento di 2,5 km della pista ciclopedonale della Riviera, che connette la nuova stazione ferroviaria di Andora al confine con Cervo.

La realizzazione della ciclopedonale di Andora, che corre sul dismesso tracciato ferroviario, è stata realizzata grazie ad un finanziamento di circa due milioni di euro, di cui 1 milione e 50 mila euro assicurati dalla Regione Liguria grazie al Fondo strategico regionale. A questa somma vanno aggiunti i 4 milioni di euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per la posa, sotto la pista, delle condotte idriche del nuovo acquedotto del Roja e, anche sul territorio, di quelle della fognatura per il trasferimento dei reflui andoresi nell’imperiese.

“Questo tratto rappresenta solo la fase iniziale di un progetto più ampio” aggiunge Vaccarezza.

Il Comune di Andora mira ora a completare il collegamento con Cervo, a potenziare l’intera rete ciclopedonale e a trasformare urbanisticamente le aree adiacenti, in particolare lungo via Carminati e i terreni RFI attualmente in fase di studio.

“L’evento ha sancito, inoltre, l’apertura di un nuovo incrocio stradale che migliorerà i collegamenti tra Andora di Ponente e di Levante”.

guarda tutte le foto 19



Inaugurata la nuova ciclopedonale di Andora

“Il mio plauso al sindaco Mauro Demichelis e alla sua giunta ma anche a tutti coloro che in Regione hanno saputo portare a compimento un’ opera capace di armonizzare pregio estetico, funzionalità e sicurezza, che conferisce una speciale attenzione al paesaggio circostante”.