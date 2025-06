Nuova ciclopedonale ad Andora, Giampedrone: “Un altro pezzo della ciclovia tirrenica. Continuiamo così”

Andora. Si è tenuta ieri l’inaugurazione di un nuovo tratto della pista ciclabile di Andora: un’opera finanziata per oltre metà del suo importo da Regione Liguria con oltre 1 milione di euro.

L’evento ha visto ovviamente anche la partecipazione dell’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, che è riuscito a sbloccare il finanziamento ed ha seguito da vicino il progetto e i lavori.

Nell’occasione, attraverso un video realizzato ieri (28 giugno), direttamente in loco, ha sottolineato l’importanza strategica dell’infrastruttura per il territorio, esprimendo grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Questo pezzo di ciclopedonale, inaugurato con fondi di Regione Liguria, dà lustro al nostro territorio, in questo caso al territorio del ponente Ligure, e rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica. Non ci fermeremo qui: entro fine anno, un altro pezzo. Dove finisce questa nuova ciclabile, ci sarà un’altra inaugurazione che aprirà altri 4 chilometri di ciclovia, fino ad arrivare al comune di Diano Marina. Un grande impegno di Regione Liguria che vale per i prossimi anni oltre 50 milioni di investimenti”.

“Siamo orgogliosi di recuperare, in questo caso, sedimi ferroviari abbandonati, di ridare lustro al nostro territorio e soprattutto di farlo in uno scenario fantastico dal punto di vista ambientale e turistico. Grazie e continuiamo così”, ha concluso Giampedrone.