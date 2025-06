Notte violenta a Finale, Berlangieri: “Grave episodio, in arrivo il nuovo piano per la sicurezza urbana”

Finale Ligure. “Come amministrazione comunale condanniamo in maniera perentoria il grave episodio di ieri sera, tuttavia ribadiamo che siamo impegnati in un nuovo piano di “città sicura” strutturato, grazie a investimenti rivolti al potenziamento della nostra polizia locale e del sistema di videosorveglianza”.

Così il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, lancia un messaggio forte e chiaro in vista dell’estate e della sicurezza urbana nel territorio finalese, anche a seguito della violenta lite notturna, con una ragazza presa a bottigliate e un altro ragazzo finito in ospedale.

“Siamo consapevoli che alcuni fenomeni violenti sono assolutamente da arginare e fermare, in particolare se riguardano i giovani, ma ricordo che avremo per la stagione estiva 8 nuovi agenti, 3 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato, con un servizio di pattugliamento notturno fino all’1:30 e nei weekend esteso fino alle 3.00 del mattino” aggiunge il primo cittadino finalese.

Il Comune, infatti, sta sviluppando un piano ad hoc, nell’ambito del progetto “Sicuramente Finale”, sia per rassicurare al meglio cittadini e turisti, quanto per garantire una fruizione serena e tranquilla nei locali della movida: “In sinergia con la nostra polizia locale e grazie alla collaborazione associativa in essere con Loano, stiamo lavorando ad un ulteriore azione coordinata di controllo capillare del territorio anche oltre l’orario delle 3.00“.

“Questo, ovviamente, con finalità di prevenzione e come deterrenza per malintenzionati o atti illeciti e/o, peggio ancora, di violenza”.

“Quanto stiamo mettendo in campo rappresenta uno sforzo senza precedenti in termini di sicurezza cittadina, a livello di risorse, organizzazione e organico, proprio con l’obiettivo primario di gestire al meglio la situazione di complessità dell’ordine pubblico nel periodo estivo” conclude Berlangieri.